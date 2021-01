'Klachten van ggz-professionals vergelijkbaar met IC-personeel'

Een deel van de psychische hulpverleners kampt met een verminderde psychische en lichamelijke gezondheid, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Meer dan de helft van ondervraagden kon tijdens de eerste coronagolf niet de zorg bieden die nodig was. Een combinatie van onduidelijkheid over protocollen en de verhoogde werkdruk door zieke collega's zorgde dat de eigen gezondheid en functioneren achteruit gingen.

"De klachten van ggz-professionals, verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal werkenden zijn vergelijkbaar met wat IC-personeel ervaart tijdens de coronacrisis", zei Derek de Beurs van het Trimbos-instituut in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is voor hulpverleners frustrerend dat ze hun werk niet kunnen doen zoals ze zouden willen, in het onderzoek gaven ze aan dat ze hierdoor slechter slapen en dat de werk-privébalans zoek is door het thuiswerken."

Weerslag op cliënten

"Het is heel begrijpelijk dat we de focus leggen op de medewerkers in de lichamelijke zorg, maar we hebben de psychische hulpverleners nu en straks ook keihard nodig", vindt De Beurs. De Trimbos-onderzoekers verwachten dat de groep mensen die last heeft van mentale post-coronaklachten zal groeien en een beroep zal doen op psychische hulp.

De Beurs adviseert werkgevers in de psychische hulpverlening daarom om goed te zorgen voor medewerkers, in de vorm van intervisies en contact met collega's. "In de gesprekken die wij voor het onderzoek voerden, geven de zorgprofessionals aan dat ook zij vrezen dat de rek eruit is en dat ze niet weten hoe ze dit werk moeten volhouden. Dit zal uiteindelijk ook zijn weerslag hebben op de cliënten."