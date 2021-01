Zuurstof en vaccins voor zwaar getroffen Braziliaanse stad Manaus

In de Braziliaanse stad Manaus, in het Amazonegebied, is begonnen met het vaccineren van de inwoners. De situatie in de geïsoleerde stad werd de afgelopen weken nijpend, doordat veel mensen ziek werden door een mutatie van het coronavirus. Doordat er te weinig bedden en te weinig zuurstofflessen waren, moesten artsen kiezen welke patiënten er aan de beademing mochten.

Veel mensen stierven thuis, terwijl familieleden wanhopig zochten naar zuurstoftanks. "Het ging juist beter met mijn vader. Maar toen was de zuurstof op. Pure nalatigheid, hij had dit gewoon kunnen overleven", vertelt een inwoonster van Manaus.

Geen actie ondernomen

De 33-jarige verpleegkundige Vanda Ortega kreeg de eerste dosis van het vaccin CoronaVac van het Chinese bedrijf Sinovac toegediend, in aanwezigheid van de gouverneur. Maar hoe feestelijk de ceremonie ook was, de onvrede onder de bevolking is groot.