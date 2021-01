Avondklok mogelijk vanaf vrijdag, van 20.30 tot 04.30 uur

De avondklok die het kabinet overweegt gaat mogelijk vrijdag in en loopt dan van 20.30 uur en 04.30 uur. Vanochtend wordt nog over dit voorstel gesproken, dat volgens Haagse bronnen op tafel ligt. Er wordt ook gekeken naar een beperking van het aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden van twee naar één. Naar verwachting is er aan het begin van de middag een extra persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

De extra maatregelen die dan worden aangekondigd kunnen nog veranderen. Het is niet zeker of het kabinet wil dat de avondklok inderdaad vrijdag ingaat en welke tijdstippen er worden aangehouden. Het Outbreak Management Team (OMT) met corona-experts adviseert de meest betrokken bewindslieden om een avondklok in te stellen van 20.00 of 21.00 tot 05.00 uur. Dat zijn tijdstippen waarop Nederlanders zich normaal gesproken al minder verplaatsen.

Relevante vermindering

Het OMT denkt dat een avondklok "kan leiden tot een belangrijke en relevante extra vermindering van het totaal aantal gevallen van covid-19 tegen 9 februari". Het team van deskundigen kan geen maatregel bedenken die evenveel of meer effect heeft, behalve een strikt advies om thuis te blijven, waarbij mensen - overdag en 's nachts - alleen nog naar buiten mogen voor de hoogstnoodzakelijke zaken. Zo'n advies gaat veel verder dan een avondklok, stellen de OMT-leden.

Er liggen ook andere maatregelen bij het kabinet op tafel, zoals het beperken van het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een uitvaart. Verder zouden reizigers die vanuit landen met een hoog risico naar Nederland komen, een negatieve PCR-test moeten kunnen laten zien. Verder wordt er gesproken over een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Steun in Kamer niet zeker

Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge zal RIVM-directeur Van Dissel in een technische briefing de Tweede Kamer bijpraten. Daarna, rond 15.30 uur, begint een Kamerdebat, waarin duidelijk moet worden of het kabinet voldoende steun krijgt voor de aangescherpte maatregelen.

Dat is nog niet zeker. Partijen als D66, PvdA, SP en GroenLinks, twijfelden gisteren nog over nut en noodzaak van een avondklok. Zij zien die maatregel als een grote inbreuk op de vrijheid en vragen zich af of die te handhaven is. De PVV zal zeker tegen stemmen.