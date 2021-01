Arts anti-coronademonstratie Museumplein: 'Uitspraken waren gechargeerd'

Homeopathisch arts Piet van Herten uit Maasbree die zondag tijdens de anti-coronademonstratie op het Museumplein in Amsterdam de wildste complottheorieën verkondigde, zegt dat te hebben gedaan in de hectiek van het moment.

In een interview met NH Nieuws beweerde de arts onder meer: "Ach man, laat je niets wijsmaken, er ligt niemand op de IC. De artsen faken alles. Voor iedere patiënt krijgen ze 20.000 euro." Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen tientallen klachten binnen over die uitspraken.

Hoewel Van Herten niets van zijn uitspraken terugneemt zegt hij tegen 1Limburg dat een aantal van zijn beweringen gechargeerd is. "Dat wil ik rechtzetten, omdat ik ook mensen pijn heb gedaan die dat niet verdiend hebben." Wat hij precies wil rechtzetten, zegt hij er niet bij.

Hij zou zijn uitspraken hebben gedaan in de hectiek van het moment. "Er ontploften bommetjes naast ons. Ik stond te trillen op mijn benen. Wat ik zei, daar was niet veel doordacht aan, dat had ik netter kunnen zeggen."

De beroepsgroep Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde neemt afstand van uitspraken van de Limburgse arts. De inspectie stelt een onderzoek in.