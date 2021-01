RIVM ziet positiever beeld besmettingen, maar waarschuwt voor Britse variant

In een week tijd zijn er 38.776 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Dat is een daling van 22,5 procent ten opzichte van de week daarvoor. Ook het percentage positieve testen neemt af: van 12,9 naar 11,7 procent in een week tijd.

Het RIVM spreekt van een "gematigd positief beeld dat echter wordt overschaduwd" door de risico's van de Britse variant van het coronavirus, die in Groot-Brittannië en Ierland voor een grote belasting van de ziekenhuizen heeft gezorgd.

R van 1,3 dreigt

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 1 januari een fractie onder de 1: 0.98. Dat betekent dat 100 mensen samen 98 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

De meer besmettelijke Britse variant was echter volgens de laatste inschattingen zo'n 30 procent besmettelijker op die datum, tot een R van 1,3. Bij dat cijfer zou de epidemie dus weer aantrekken. Om dat te voorkomen lijkt het kabinet af te stevenen op de instelling van een avondklok.

De schatting is dat het op dit moment in Nederland bij zo'n 10 procent van de nieuwe besmettingen om de Britse variant gaat. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Er zijn dus, concludeerde het Outbreak Management Team (OMT), twee virusvarianten in Nederland op dit moment die zich met twee snelheden verspreiden.

Nu nog daling in alle leeftijdscategorieën

De afgelopen week echter was er dus nog sprake van een daling van de positieve testen, die deze keer ook echt in alle leeftijdsgroepen te zien was. Een week eerder daalden de cijfers ook al, maar toen namen de besmettingen nog met 12 procent toe in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam iets toe, terwijl de doorverwijzingen naar de intensive cares juist terugliepen. Ook het aantal overlijdens nam af naar 608 in een week tijd; 135 minder dan in de zeven dagen daarvoor. Het totaal aantal testen zakte verder door, naar 293.119.