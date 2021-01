Morgenmiddag persconferentie, kabinet bereidt avondklok voor

Het kabinet bereidt een avondklok voor en wil die morgen aankondigen in een persconferentie. Die is volgens het kabinet nodig vanwege de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. "Het is noodzakelijk dat we op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen treffen", zegt minister De Jonge.

Het kabinet zoekt nog naar steun voor de maatregel in de Tweede Kamer. Coalitiepartij D66 was tot nu toe tegen de invoering van een avondklok. Die partij wil meer bewijzen zien voor de effectiviteit van deze maatregel en vraagt zich af of het wel te handhaven is. Als D66 niet instemt met de avondklok hoopt het kabinet met steun van oppositiepartijen als GroenLinks of PvdA een meerderheid achter het plan te krijgen.

Vanavond overlegt het kabinet in het Veiligheidsberaad met burgemeesters over de invoering van de avondklok. Ook burgemeesters zijn kritisch over de maatregel, zij vragen extra argumentatie van het OMT.