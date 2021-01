Lagere celstraf voor atleet en vriend voor drugshandel Sziget

De Nederlandse atleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. zijn door de Hongaarse rechter in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel op het muziekfestival Sziget in Boedapest. De straf is lager dan de vijf jaar die de rechtbank eerder oplegde, meldt RTV Noord.

Dat de straf lager is uitgevallen, komt omdat het gerechtshof vindt dat er verzachtende omstandigheden zijn. Volgens de advocaat van Gert-Jan N., Péter Enzsöl, zijn B. en N. blij verrast met de uitspraak.

Terug naar Nederland

De uitspraak is definitief. In cassatie gaan is in dit geval niet mogelijk. Dat betekent dat B. en N. nu kunnen vragen om overplaatsing naar Nederland, om hier hun straf uit te zitten. Advocaat Enzsöl verwacht dat ze aan het eind van de week kunnen vertrekken.

Normaal gesproken wordt het vonnis daarbij omgezet naar Nederlandse maatstaven. In de praktijk zal hun straf hierdoor lager uitvallen.

300.000 euro aan drugs

B. en N. werden in augustus 2019 opgepakt op het Hongaarse muziekfestival, omdat ze drugs verkochten vanuit hun tent. Het duo had 5000 geprinte prijslijsten bij zich. In de tent en in een busje in buurt vond de politie bijna 2700 xtc-pillen en 20 kilo aan joints. De drugs hadden volgens de politie een straatwaarde van bijna 300.000 euro.

In de rechtszaal betoogden de advocaten van B. en N. dat zij geen doortrapte drugscriminelen zijn, maar twee naïeve jongemannen van destijds 21 en 22 jaar, met een onbezonnen plan.

Mogelijk levenslang

B. en N. hebben de drugshandel bekend en zijn akkoord gegaan met een strafvoorstel van justitie van acht en tien jaar. N. werd gezien als het 'hoofd van de organisatie', omdat op de prijslijsten zijn telefoonnummer stond. Daarom deed het OM in Hongarije hem aanvankelijk een hoger strafvoorstel.

Hongarije heeft zeer strenge drugswetten. Als B. en N. de strafvoorstellen niet hadden geaccepteerd, hadden ze levenslang kunnen krijgen.

Leverancier onbekend

Volgens RTV Noord hebben de twee nooit willen zeggen wie hun de drugs heeft geleverd en wie hen mogelijk heeft geholpen de verboden waar Hongarije binnen te smokkelen.

Ondanks dat de twee akkoord waren gegaan met het strafvoorstel van het Hongaarse OM, veroordeelde de rechter ze tot een lagere straf van elk vijf jaar cel. Het OM vond die straf te laag en ging in hoger beroep. De straf is nu dus nog lager uitgevallen.

Het hoger beroep mochten B. en N. afwachten in huisarrest in een appartement in Boedapest. Ze droegen een enkelband en mochten niet naar buiten.