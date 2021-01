Fransen delen massaal verhalen over misbruik met #metooinceste

Presidentsvrouw Brigitte Macron "wenst en hoopt" naar aanleiding van de verhalen dat er betere wetgeving komt. Staatssecretaris Adrien Taquet van Jeugdzaken zegt: "We moeten haast maken". "Als de wet moet worden aangepast, gaan we dat doen", zei fractievoorzitter Christophe Castaner van regeringspartij LREM.

Boek directe aanleiding

De hashtag #metooinceste is zaterdag gelanceerd door een feministische organisatie. Die reageerde daarmee op de verschijning van een boek, begin deze maand. Juriste Camille Kouchner beschrijft daarin hoe haar tweelingbroer vanaf zijn dertiende werd misbruikt door zijn stiefvader. De broer zelf bleef anoniem, maar liet wel weten dat de feiten in het boek kloppen.

De beschuldigingen leidden tot enorme ophef omdat de stiefvader een 'bekende' Fransman was: politicoloog Olivier Duhamel, die ook lid is geweest van het Europees Parlement en vaak als commentator optrad op de Franse televisie en radio.

Duhamel zette al zijn werkzaamheden als onderzoeker en in de media stil, maar reageerde verder niet op de verschijning van het boek. Justitie is inmiddels wel een onderzoek gestart. De afgelopen dagen bleek dat verscheidene mensen in de entourage van de wetenschapper al jaren wisten van het misbruik. Maar iedereen zweeg.

#metooinceste moet het stilzwijgen doorbreken. Volgens een peiling van eind vorig jaar zegt een op de tien Fransen het slachtoffer te zijn geweest van incest. Dat is "twee à drie kinderen per schoolklas", wordt nu op Twitter veel herhaald.

Strengere aanpak

In het Franse parlement zijn recent meerdere initiateven genomen tegen incest. Er ligt een wetsvoorstel om seks tussen volwassenen en minderjarigen strenger aan te pakken. Nu wordt door politie of justitie vaak onderzocht of een kind 'instemde' met seks met een meerderjarige. Meerdere politici willen in de wet opnemen dat een kind, van bijvoorbeeld jonger dan 13 of 15, nooit kan instemmen.

Ook is er debat over verjaring. Nu kan een dader niet meer vervolgd worden als de feiten langer dan dertig jaar geleden plaatshadden. Critici vinden dat onterecht, juist omdat er in gezinnen vaak jarenlang wordt gezwegen over het misbruik. "Verjaring is een vrijbrief voor incest", aldus slachtoffervereniging Face à l'inceste.

Verder is er een speciale parlementaire commissie gevormd die onderzoek gaat doen naar incest. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De voorzitter, de socialiste Elisabeth Guigou, zag zich een paar dagen geleden genoodzaakt op te stappen. Ze bleek goed bevriend te zijn met Olivier Duhamel.