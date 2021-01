ACM dwingt influencer achter webshop te stoppen met inzetten van nepvolgers

Webshop Bicep Papa moet van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stoppen met het inzetten van nepvolgers en neplikes op sociale media als Instagram. De online winkel van influencer Mo Bicep misleidt daarmee volgens de waakhond consumenten.

De influencer, die onder meer voedingssupplementen verkoopt, maakt reclame via sociale media. De nepaccounts en -likes gebruikt hij volgens de ACM om zijn producten te promoten.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat Bicep Papa heeft betaald voor de neplikes en -volgers. Over de periode september 2018 tot en met augustus 2020 gaat het om 98.000 gekochte volgers en 27.000 likes. Daar zitten geen echte consumenten achter, schrijft de ACM.

Dwangsom

Als Bicep Papa BV niet stopt met de neplikes en -volgers, moet het een dwangsom betalen die kan oplopen tot 100.000 euro. Ook moet het bedrijf alle nepvolgers en -likes verwijderen.

Het is de eerste keer dat de ACM een sanctie oplegt voor het op deze manier misleiden van consumenten. Bicep Papa is naar eigen zeggen gestopt met het kopen van neplikes en -volgers, schrijft de ACM. Het bedrijf was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Gekochte volgers en neplikes: Instagram staat er vol mee. In deze video legt NOS op 3 uit hoe dat werkt: