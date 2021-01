Veel respons op NOS-publieksonderzoek Tweede Kamerverkiezingen

Ruim 60.000 mensen hebben gereageerd op de oproep van de NOS om zich uit te spreken over de politiek door online een vragenlijst in te vullen. Meer dan 10.000 mensen hebben aangegeven dat ze bereid zijn om eventueel mee te werken aan items daarover.

Met het oog op de naderende Tweede Kamerverkiezingen, half maart, vroeg de NOS wat Nederlanders belangrijk vinden, wat hen bezighoudt en waar ze zich zorgen over maken. Wat zijn belangrijke thema's? Hoe moet de coronacrisis aangepakt worden? Waar moet de politiek zich voor inzetten? De woningmarkt, het klimaat, koopkracht? Of zijn onderwijs, integratie en veiligheid belangrijker?

Meer dan 60.000 mensen hebben de afgelopen drie dagen de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws is onder de indruk van de respons: "Prachtig dat zoveel mensen hun mening hebben gegeven en hun verhalen met ons delen. Het helpt ons om nog beter te berichten over wat er leeft in Nederland."

10.000 mensen hebben aangegeven dat de NOS contact met ze mag opnemen voor het maken van onderwerpen die rondom de verkiezingen een rol spelen. Gelauff: "Het zijn er zo veel dat we helaas maar een beperkt deel van de reacties kunnen gebruiken. Maar ik ben trots op het vertrouwen dat deze mensen in de NOS hebben."