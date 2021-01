Melania Trump neemt alvast afscheid: 'Jullie zitten voor altijd in mijn hart'

Melania Trump heeft in een videoboodschap alvast afscheid genomen als first lady. In haar toespraak, die ook op Twitter staat, richt zij zich tot het Amerikaanse volk.

De echtgenote van de Amerikaanse president Trump vertelt in de video onder meer over haar ontmoetingen met militairen, politieagenten en zorgmedewerkers. Ze noemt haar bezoeken aan kinderen in ziekenhuizen en pleeggezinnen.

De afzwaaiend first lady refereert ook aan haar project 'Be Best', in het leven geroepen om het welzijn van Amerikaanse kinderen te bevorderen en pesten op het internet tegen te gaan. Het project kreeg nogal eens kritiek vanwege de tirades van haar man op Twitter.

