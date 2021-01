Zzp'ers verbaasd over minieme betalingskorting Belastingdienst

De schamele betalingskorting heeft alles te maken met corona.

Ondernemers betalen invorderingsrente aan de Belastingdienst als zij hun belastingen niet op tijd overmaken of uitstel krijgen. Om ondernemers in coronatijd tegemoet te komen heeft het kabinet de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4 procent naar 0,01 procent. Maar: het percentage van de invorderingsrente wordt óók gebruikt om de betalingskorting te berekenen. Daarom valt de korting in 2021 een stuk lager uit dan normaal.

'Heel flauw'

Een korting van 1 euro motiveert niet echt om de belasting in één keer te betalen, beaamt Marjan Heemskerk. Zij is registeraccountant en oprichter van financieel platform The Happy Financial. "Zo'n korting ziet er heel flauw uit. En een bedrag van 1 euro is nog afgerond naar boven ook."

Heemskerk verwacht dan ook dat veel ondernemers er dit jaar voor kiezen om de belasting in termijnen te betalen. "Geef ze eens ongelijk. Voorheen kwam de betalingskorting neer op 20 of 30 euro. Dat is nog de moeite waard."

Of de Belastingdienst er niet beter aan had gedaan de korting dit jaar te schrappen? "Wettelijk mogen ze dat niet doen", aldus Heemskerk. "Maar het verwerken van deze hele lage kortingen kost ze wel meer tijd dan als ze het zouden laten zitten."