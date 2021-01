Ziekenhuizen Portugal 'staan op omvallen'

De gezondheidszorg in Portugal worstelt om de coronapatiënten in de ziekenhuizen te kunnen blijven behandelen. Artsen luiden de noodklok over het hoge aantal besmettingsgevallen en ook over de lakse manier waarop veel Portugezen omgaan met de aangescherpte lockdown, die sinds vorige week geldt.

Vandaag werden in het land met 10 miljoen inwoners 167 coronadoden gemeld, een aantal dat niet eerder is gehaald. Ook kwamen er in een dag 6702 besmettingen bij.

De Portugese Orde van Artsen meldt dat ziekenhuizen op de rand van omvallen staan. "We kunnen niet meer al die mensen redden", zo schrijft de organisatie in een brief aan de regering.

IC's bijna vol

De druk op IC-afdelingen is enorm. In het hele land zijn 672 IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten, waarvan er dit weekend al 647 waren bezet.

Het lukte Portugal vorig jaar het aantal coronagevallen laag te houden. Maar nu is het een van de landen die het zwaarst getroffen zijn. Er zijn nu 900 besmettingen per 100.000 inwoners, gemeten over twee weken. Dat is meer dan in buurland Spanje, waar het besmettingscijfer op 690 ligt.

Verpleging uitgeput

"Artsen moeten zeer moeilijke afwegingen maken, die alleen bij rampen worden gemaakt. Ze moeten criteria opstellen wie voorrang krijgt om te worden behandeld en zijn niet meer in staat alle levens te redden", schrijft de Orde van Artsen, die ook wijst op de uitputting onder het verplegend personeel. "Het personeel zit op de grens, door het onvermogen iedereen te helpen."

In Portugal geldt sinds vrijdag een nieuwe lockdown, die in principe een maand duurt. Portugezen mogen alleen de deur uit om te werken, boodschappen te doen, of naar een apotheek te gaan. Ook zijn korte wandelingen en sporten in de open lucht toegestaan.

Rijen ambulances

Scholen zijn nog open, maar de Orde van Artsen roept in haar brief de regering op, om ook scholieren zo snel mogelijk thuis te houden.

In het land waren dit weekend beelden te zien van rijen ambulances bij ziekenhuizen in Lissabon, die uren moesten wachten om coronapatienten af te leveren. Vanuit ziekenhuizen waren ook oproepen te horen om niet nog meer patiënten te brengen.

Ondanks de strengere lockdown was het in de straten van Lissabon drukker dan de autoriteiten hadden gehoopt. Het lijkt erop dat veel Portugezen zich slecht houden aan de strengere regels, zoals verplicht thuiswerken.