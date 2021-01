Aanzienlijk minder asielaanvragen in 2020, onder meer door coronabeperkingen

Er hebben vorig jaar iets meer dan 19.000 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat zijn er ruim 10.000 minder dan in 2019, schrijft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een persbericht.

Vooral in de eerste helft van 2020 zag de IND minder asielaanvragen. Dat had volgens de dienst te maken met de coronapandemie. Door de coronamaatregelen waren in veel landen de ambassades voor consulaire zaken gesloten en was internationaal reizen nauwelijks mogelijk.

Het CBS meldde eerder al dat in april vorig jaar het laagste aantal asielaanvragen werd geteld sinds het begin van de metingen in 2013.

Meeste aanvragen van Syriërs

Sinds juni ziet de IND de asielinstroom - oftewel het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers - weer toenemen. Syriërs vroegen vorig jaar het vaakst asiel aan (ruim 5500 keer). Daarna volgen mensen uit Eritrea, Turkije, Algerije en Jemen.

Vooral het aantal eerste asielaanvragen daalde in 2020 flink ten opzichte van een jaar eerder (13.673 tegenover 22.433). Wat betreft het aantal nareizigers was het verschil kleiner: 3863 in 2020 tegenover 4179 in 2019.