Nederlandse arts in Londens ziekenhuis: 'We weten niet wanneer dit ophoudt'

Hoewel de aantallen besmettingen in Groot-Brittannië langzaam dalen, blijft het aantal ziekenhuisopnames nog steeds riskant hoog. "Elke dertig seconden wordt er ergens in Engeland een coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen", zei Simon Stevens, hoofd van de Britse gezondheidszorg NHS tegen de BBC. "Er is in de geschiedenis van de NHS, die sinds 1948 bestaat, nog niet eerder een crisis geweest die het systeem zo onder druk heeft gezet."

Het zorgt voor grote druk op de ziekenhuizen, zeker in Londen. Al is er ondanks de vrees dat het mis zou gaan nog geen enkel ziekenhuis bezweken onder de druk. En het positieve nieuws: het R-getal, de indicator hoe snel het virus zich verspreidt, is dankzij de strenge lockdown in de hoofdstad gezakt tot 0,6, zo rekende de universiteit van Cambridge uit. Dat zou betekenen dat het aantal besmettingen niet langer exponentieel groeit.

De Nederlandse arts Anna Prent (40) zit dagelijks midden in in alle hectiek. Ze is vaatchirurg in het Royal Free Hospital in het noorden van Londen, maar omdat bijna alle reguliere zorg en geplande operaties in het ziekenhuis geschrapt zijn richt zij zich voornamelijk op alles wat er op de intensive care gebeurt.

In de video vertelt Prent wat ze in haar werk meemaakt, nu de druk op het ziekenhuis gigantisch is: