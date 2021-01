Campagne in het straatbeeld vervangt coldcase-kalender politie

De politie start samen met het Openbaar Ministerie een nieuwe campagne om coldcasezaken onder de aandacht te brengen. Motto van de campagne is 'het is nooit te laat om te praten'.

De campagne vervangt de coldcase-kalender. Die werd sinds 2017 jaarlijks uitgedeeld in penitentiaire inrichtingen, tbs-instellingen en bij de reclassering.

"We zijn op zoek gegaan naar een gerichtere manier om onopgeloste zaken onder de aandacht te brengen", zegt politiewoordvoerder Evelien Aangeenbrug tegen RTV Noord. Het is de bedoeling dat elke zaak zijn eigen aanpak krijgt.

Els Slurink

De dood van Els Slurink in Groningen is de eerste zaak die de politie op deze nieuwe manier hoopt op te lossen. De 33-jarige psychologe werd in 1997 met een messteek in haar hart vermoord in haar huis aan het Van Brakelplein. Er is nooit een dader aangehouden.

Poster in bushokjes

Via een publiciteitscampagne van twee weken vraagt de politie opnieuw aandacht voor de moord. In honderd bushokjes in de stad Groningen hangen posters met een foto van Slurink, met daarboven de tekst "Wie bracht Els Slurink om het leven". Een digitaal billboard op de Grote Markt in het centrum vraagt ook aandacht voor de zaak.

Opsporing Verzocht komt op 26 januari met een speciale uitzending, waarin een nieuwe reconstructie van de laatste dag van Slurink is te zien.

"We denken echt dat er iemand moet zijn die meer weet", zegt Aangeenbrug. "Tot die personen willen we doordringen. We maken Els in Groningen onderdeel van het straatbeeld, zodat iedereen voortdurend met haar geconfronteerd wordt."