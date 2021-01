Meer pakketjes te laat, maar minder klachten over kerstpost

PostNL zegt in een reactie dat je die 8800 klachten moet afzetten tegen bijvoorbeeld 1,7 miljoen bezorgde pakketjes per dag en - vlak voor Kerst - 14 miljoen kerstkaarten die PostNL per dag bezorgde. "Dat zijn toch enorme aantallen. Wij onderzoeken zelf ook de klanttevredenheid, en die is volgens ons in 2020 juist gestegen", aldus een woordvoerder van PostNL.

"Om het getal van de Consumentenbond in context te plaatsen: dat is 0,000027 klacht per bezorgd pakket. Of anders gezegd: 1 klacht op 37.500 bezorgde pakketten. Gelukkig krijgen onze bezorgers aan de deur vooral heel veel dankbaarheid en vriendelijkheid voor het werk dat zij, ook in tijden van corona, blijven doen."

DPD zegt in een reactie dat het in piekperiodes enorm veel pakketten per dag bezorgt. "Uit onze interne metingen blijkt dat wij ook in deze periode in 98,5 procent van de gevallen pakketten binnen de marge van één uur ten opzichte van de afgesproken tijd bezorgen."

Het bedrijf heeft de uitkomsten van het onderzoek van de Consumentenbond gezien. "Wij zullen proberen te achterhalen hoe het komt dat DPD in dit onderzoek op de vierde plek eindigt."