Zware veiligheidsmaatregelen VS om verwachte betogingen, maar het blijft rustig

Maar de wegen en pleinen rondom de staatsparlementen zijn nu het in de meeste Amerikaanse staten middag is nog opvallend leeg. Hier en daar staat een handjevol demonstranten, maar de duizenden betogers die in het hele land werden verwacht zijn nog niet te zien.

De FBI verwachtte vandaag veel onrust. De federale politiedienst kreeg informatie over een groep mensen die in alle vijftig staten de staatsgebouwen wilden bestormen. Ook werd er in Washington D.C. door activisten opgeroepen om met wapens te marcheren van het Witte Huis naar het Capitool. En werd in Richmond verwacht dat de Proud Boys, een neofascistische militie die Trump steunt, zou opduiken.