Nog nader overleg nodig over invoering avondklok

Het invoeren van een avondklok in Nederland is nog steeds een serieuze optie, maar er is meer overleg over nodig voordat zo'n maatregel ook daadwerkelijk wordt genomen.

Haagse bronnen zeggen dat dat de conclusie is van de bijeenkomst die de meest betrokken ministers bij de coronacrisis vanmiddag hadden in het Catshuis. Ze werden daar bijgepraat door deskundigen van het Outbreak Management Team en het RIVM.

De ingrijpende maatregel zal eerst morgen nog besproken moeten worden binnen de coalitie en met de burgemeesters van de veiligheidsregio's. Die zijn nauw betrokken bij de handhaving. Daarna moet het kabinet een besluit nemen en volgt er nog een Kamerdebat.

Dringende oproep

Het kabinet overweegt zo'n avondklok, tussen 20.00 en 04.00 uur. De Tweede Kamer is er niet enthousiast over, maar premier Rutte deed vorige week een dringende oproep aan het parlement om de stap niet te blokkeren.

Het kabinet besloot vandaag verder, zoals verwacht, om de basisscholen en kinderopvangcentra niet eerder dan op 8 februari weer te openen. Minister Slob noemde dat onvermijdelijk.