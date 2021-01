Museumplein schoongeveegd door politie om verboden demonstratie

De aanwezige betogers riepen herhaaldelijk "Doe het niet!" en benadrukten dat ze "uit liefde" waren gekomen. "Wij zijn Nederland", scandeerden ze. Op beelden was te zien dat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden, zoals het houden van anderhalve meter afstand.

Volgens NOS-verslaggever Marc Hamer, die op het Museumplein is, had de politie moeite met het terugdringen van de demonstranten en werd er hier en daar "geknokt" en met vuurwerk gegooid. Het ging er heftig aan toe, zegt hij. Het plein is inmiddels zo goed als leeg, wel staan er nog demonstranten bij het Concertgebouw.

Westerpark

De gemeente Amsterdam had deze week als alternatief voor het Museumplein toestemming gegeven voor een demonstratie in het Westerpark, van 14.00 tot 16.00 uur en met maximaal 500 mensen.

Maar de organisatie was het niet eens met dat besluit. Een van de drijvende krachten achter het protest, Michel Reijinga uit Amstelveen, spande een kort geding aan, zonder succes. Daarop annuleerde hij de demonstratie. "Ik kan de veiligheid in het Westerpark niet garanderen omdat het aantal bezoekers dat wil komen hoger is dan 500", zei hij tegen NH Nieuws.