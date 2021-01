Ouders van thuiswonende kinderen met een handicap smachten naar vaccin

Michiel Vermaak is Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Een AVG-arts is breed opgeleid en specialiseert zich in geneeskunde voor mensen met een verstandelijke handicap.

Vermaak is een van de weinige AVG-artsen die niet is verbonden aan een instelling, maar gaat langs waar vraag is. Zoals hij zelf zegt: "Veel AVG's zijn in dienst van instellingen, maar de meeste patiënten wonen thuis".