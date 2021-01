Seksueel expliciete OnlyFans groeit in coronatijd met tientallen miljoenen gebruikers

Volgens The New York Times had het platform in december meer dan 90 miljoen gebruikers en meer dan 1 miljoen makers van beelden. Een jaar eerder waren dit er nog 120.000. "Die groei van gebruikers is niet zo gek. Iedereen zat vorig jaar thuis en verveelde zich", zegt NVVS-seksuoloog Yuri Ohlrichs, werkzaam bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.

Ook kwam het platform meerdere keren in het nieuws door de accounts van beroemdheden. "Ja, dat vindt men natuurlijk interessant, om meer te zien dan alleen de bovenkleding van iemand die je bewondert. Sex sells."

De enorme toename van het aantal OnlyFans-makers begon al tijdens de eerste coronalockdown, zegt mediawetenschapper Linda Duits van de Universiteit Utrecht. Het waren in Nederland vooral de sekswerkers die zich toen aanmeldden. "Het platform bood sekswerkers die door de coronamaatregelen niet mochten werken een manier om alsnog geld te verdienen."

Ultieme inkomsten door fanbase

Maar ook sekswerkers uit andere landen trokken naar het platform. In de Verenigde Staten speelde nieuwe wetgeving daar een grote rol in: seksueel expliciete content op sociale media werd verboden, legt Duits uit. "Daardoor verlieten sekswerkers bestaande platforms en gingen ze op zoek naar nieuwe."

Ook influencers en beroemdheden wijken uit naar OnlyFans, dat al sinds 2016 bestaat. "Het verdienmodel van influencers is gebaseerd op inkomsten door hun fanbase. De technische mogelijkheden van OnlyFans, zoals geld krijgen voor privéberichten, maken het voor influencers makkelijker om geld aan fans te verdienen. Dat maakt het aantrekkelijk en zo kunnen ze het maximale financiële uit hun fans trekken."