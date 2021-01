Politie valt café binnen dat illegaal open was

De politie en handhavers van de gemeente Leeuwarden zijn vrijdag een café binnengevallen dat ondanks de coronamaatregelen open was. De inval zou vrijdag al zijn gebeurd, meldde de Leeuwarder Courant gisteravond.

In het café werd illegaal gegokt en wiet gerookt. Bij de gemeente waren al meldingen binnengekomen dat het café eerder open was. Daarom besloot burgemeester Sybrand Buma om een inval te doen in het pand.

In het café waren zo'n 15 mensen. Volgens de Leeuwarder Courant kregen alle aanwezigen een boete van 95 euro. De eigenaar zou op een later moment gehoord worden. Dan wordt duidelijk welke sancties hij opgelegd krijgt, aldus de krant.