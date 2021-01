Basisscholen gaan niet op 25 januari weer open

De basisscholen en de kinderopvangcentra gaan niet op 25 januari weer open. Ingewijden melden dat het kabinet dat zal besluiten naar aanleiding van een advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat in handen is van de NOS.

Het OMT verwijst in het advies naar de "zorgelijke ontwikkelingen" rond de Britse variant en andere varianten van het virus. Die hebben voet aan de grond gekregen in Nederland en zijn besmettelijker dan het oorspronkelijke virus.

Omdat er ook elke dag nieuwe informatie binnenkomt over de varianten, is het niet verstandig om de basisscholen vervroegd volledig te heropenen, concludeert het OMT.

De situatie is volgens het OMT ook weer niet zo slecht dat scholen zouden moeten ophouden met de noodopvang voor bijvoorbeeld kinderen van mensen met cruciale beroepen.

Klachtenvrij

De deskundigen benadrukken dat ze het negatieve advies niet geven omdat kinderen een verhoogd risico zouden lopen door de Britse variant. Daar is uit onderzoek niets van gebleken. Kinderen raken juist minder vaak besmet dan volwassenen, en worden ook meestal minder ziek.

Het lopende onderzoek naar de uitbraak van de variant in Bergschenhoek bevestigt het vermoeden dat kinderen vaak helemaal klachtenvrij blijven, terwijl ze wel besmet zijn, schrijft het OMT. Of dat ook betekent dat ze minder snel corona overdragen, is onduidelijk en moet nog verder onderzocht worden.

Avondklok

Het kabinet overwoog om de basisscholen en kinderopvangcentra al op 25 januari weer te openen, om leerachterstanden bij kwetsbare leerlingen tegen te gaan. Het voortgezet onderwijs blijft sowieso tot 9 februari gesloten.

Het advies van het OMT wordt morgen door de meest betrokken ministers besproken in het Catshuis. Daarna zal het kabinet vrijwel zeker besluiten om de basisscholen in ieder geval dicht te houden tot 9 februari, de dag dat de lockdown mogelijk opgeheven wordt.

Verder zal het kabinet volgens de ingewijden begin volgende week een besluit nemen over het invoeren van een avondklok. Ook daarover krijgen de ministers een advies van het OMT.