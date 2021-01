Verpleeghuizen Oost-Groningen op slot: 'We doen dit om tijd te kopen'

Elf verpleeghuizen en woonzorgcentra in het oosten van Groningen zitten sinds gisteren 18.00 uur hermetisch op slot. Familie mag niet op bezoek komen en de bewoners mogen hun afdeling niet af. De volledige lockdown geldt ruim een week, tot 25 januari.

De maatregel van zorgorganisatie Oosterlengte is opvallend. Tijdens de eerste coronagolf waren alle verpleeghuizen in Nederland een tijdlang dicht. Dat leidde tot felle kritiek. Minister De Jonge beloofde dat er geen nieuw landelijk bezoekverbod zou komen bij een nieuwe coronagolf.

Geen grote uitbraak

Toch zet Oosterlengte het paardenmiddel opnieuw in. Een voorzorgsmaatregel, zegt bestuursvoorzitter Ismay Kremers tegen RTV Noord. "We doen dit om tijd te kopen. We doen dit niet graag, het is een ingrijpende maatregel."

Op dit moment zijn er, verspreid over de locaties van Oosterlengte, ongeveer vijftig cliënten en dertig medewerkers die besmet zijn. Geen grote uitbraak, zegt Kremers. "Maar in de regio zien we veel besmettingen om ons heen. Als daar de Britse variant in onze verpleeghuizen komt, dan kunnen we het niet aan."

De bestuursvoorzitter vreest ook voor de gevolgen voor de ongeveer 2000 medewerkers van haar organisatie: "Ik heb groot respect voor mijn medewerkers, want het is een onmenselijke situatie waarin we zitten. Dit is niet vol te houden. Ik ben bang dat naderhand veel van hen zullen instorten. Maar dat geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele ouderenzorg."

Surhuisterveen

Ook woonzorgcentrum 't Suyderhuys in het Friese Surhuisterveen is tijdelijk op slot. Daar is wel sprake van een uitbraak, waarbij ook de Britse variant in het spel is. In 't Suyderhuis is vanaf komende dinsdag weer een bezoeker per bewoner per week welkom.