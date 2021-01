5340 nieuwe besmettingen, het gemiddelde blijft dalen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur 5340 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 722 minder dan gisteren. Het aantal is ook lager dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 5873 mensen positief getest werden.

Het gemiddelde aantal besmettingen bevindt zich al ruim drie weken in een dalende lijn. In de laatste week alleen al was de afname zo'n 20 procent.