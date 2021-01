Wachten op vaccinatie in het verpleeghuis: 'Ach, ik krijg hier zoveel prikken'

Peter herinnert zich hoe hij in die tijd een keer met een hoogwerker naar de tweede verdieping werd getild om op afstand met zijn vrouw te kunnen praten, door het open raam. "Dan sta je daar in de lucht. Leuk idee, maar dat is toch niks. De medewerkers deden wat ze konden maar het was een absurde, trieste situatie. Dat willen we nooit meer."

Daarom zijn de vaccinaties meer dan welkom voor Peter. "Daarna kan er hopelijk weer wat meer. Dan kunnen we weer een beetje vrijer bewegen binnen het gebouw. Bijvoorbeeld een keertje naar het restaurant hier. En dan mag er hopelijk ook weer meer dan één gast naar binnen."

Kwetsbaar

Lisette van Ruiswijk (59), die aan multiple sclerose lijdt, weet nog niets concreets over de vaccinaties in het verpleeghuis in Ede waar ze woont. Zij en haar man Breun hebben een onwerkelijk jaar achter de rug, met als klein lichtpuntje de wenskaartenactie voor Lisette waar veel respons op kwam.

Ook voor Breun kan het vaccineren in het Edese verpleeghuis niet snel genoeg van start gaan. Door haar ziekte is zijn vrouw erg kwetsbaar en kan zelfs een griep al ernstige gevolgen hebben. "Ik heb aangegeven dat het misschien verstandig is om nu alvast aan de bewoners toestemming te vragen", zegt Breun. "Dat scheelt weer tijd als de middelen beschikbaar zijn."