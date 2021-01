Vijf auto's uitgebrand in Woerden, mogelijk na ruzie

In een woonwijk in Woerden zijn vanochtend vroeg vijf auto's uitgebrand. Een buurtbewoner zegt bij RTV Utrecht dat aan de brand een ruzie voorafging. De politie doet nog onderzoek, maar bevestigt wel dat er sprake is van brandstichting.

Rond 04.30 uur vatte een auto vlam aan de Hobbemastraat. Het vuur sloeg daarna over op vier auto's die daarnaast geparkeerd stonden. Volgens de veiligheidsregio had de brandweer het vuur snel onder controle.

Begin december brandden iets verderop in Woerden ook een aantal auto's uit. Het is onduidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben.