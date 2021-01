Trump-boycot toont: 'Sociale media scheidsrechters over vrije woord'

Met een druk op de knop verloor de president directe toegang tot 88 miljoen volgers op Twitter. 35 miljoen volgers op Facebook, 24 miljoen op Instagram en 2,7 miljoen op YouTube krijgen voorlopig geen nieuwe berichten van Trump. Het is een besluit dat jaren geleden ondenkbaar was, legt hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese (UVA) uit.

"Lange tijd hebben deze bedrijven gezegd: we gaan niet over de inhoud. Maar het feit dat ze nu overstappen tot het al dan niet tijdelijk opschorten van accounts is heel erg opvallend."

Stefan Kulk, universitair hoofddocent technologie en recht (UU) omschrijft het als een nieuw hoofdstuk. "Een paar private bedrijven uit de Verenigde Staten worden steeds meer de scheidsrechters over wat je online wel of niet kunt zeggen."

'Oproepen tot geweld'

De techbedrijven spreken dat overigens tegen in een reactie aan de NOS. Facebook zegt bijvoorbeeld dat het "niet aan private bedrijven is om beslissingen te nemen over fundamentele, democratische waarden. Maar belangrijk is om te benadrukken dat we wel content van politici verwijderen dat letsel kan veroorzaken, dat kiezers ontmoedigt te gaan stemmen, of waar sprake is van haatzaaien."

Die grens heeft Trump volgens Facebook (ook eigenaar van Instagram) herhaaldelijk overtreden in de periode rondom de bestorming van het Capitool in Washington D.C.. Twitter verwijst naar deze redenering waarom Trump is verwijderd. Op basis van twee tweets van 8 januari oordeelde het bedrijf dat die "waarschijnlijk anderen inspireert" tot geweld, zoals bij de bezetting van het Capitool.

In deze video zie je hoe het vreedzame pro-Trumprotest uitliep tot de bestorming van het Amerikaanse parlement: