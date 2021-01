'Gedupeerden coronacrisis actief benaderen met financiële regelingen'

Maar Els is volgens Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken eerder een uitzondering. "Uit een eerdere studie, van vlak voor de coronacrisis, weten we ook dat juist de groep werkende armen niet goed in beeld is bij gemeenten. Dit is een bekend probleem: we weten dat mensen die schulden hebben vijf jaar wachten. Dan hebben ze gemiddeld 35.000 euro schuld."

Stukje schaamte

Het is een probleem dat ook de gemeente Hoorn ziet aankomen. Eerder ging het mis bij de schuldhulpaanvraag voor zzp'ers, nu belt de gemeente zelf mensen terug die een Tozo-tegemoetkoming voor de periode oktober 2020-maart 2021 hebben aangevraagd, om te vragen of ze kunnen rondkomen.

"We kijken daarbij niet per se naar inkomen, maar naar de vaste lasten", vertelt wethouder Kholoud Al Mobayed. Wie in de problemen zit, kan bijvoorbeeld financiële hulp of begeleiding krijgen. Daarnaast begint de gemeente volgende week een campagne om mensen met geldzorgen aan te moedigen zich te melden.