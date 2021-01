Grote uitslaande brand bij boerderij in Groningen

In de stad Groningen staat de schuur van een boerderij in brand. Het gaat om een uitslaande brand. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om te blussen.

De brand brak rond 02.00 uur uit. De schuur is niet meer te redden. De brandweer probeert nu het woonhuis te redden.

De paarden in een nabijgelegen schuur zijn in veiligheid gebracht, meldt de brandweer. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt.

Het vuur is tot in de wijde omtrek van de Stadsweg in de wijk Ulgersmaborg te zien: