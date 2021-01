Rol van georganiseerde misdaad in zorgsector Twente groter dan gedacht

Het onderzoek van het IKZ spitst zich toe op Twente. "In andere regio's is dit nog niet onderzocht, maar ik zou het raar vinden als deze vorm van fraude niet ook in andere delen van het land speelt", zegt onderzoekster Carla Vianen tegen RTV Oost. "Mogelijk volgt nog een vervolgonderzoek in de rest van het land."

Zorggeld vloeit in zakken van criminelen

Volgens de onderzoekers gaat het vooral om kleine, particuliere, bedrijfjes die zich richten op kwetsbare cliënten, zoals ouderen en senioren die kampen met allerlei (verslavings)problemen of in aanraking zijn geweest met justitie.

Deze bedrijfjes streken voor tonnen aan zorgsubsidies op onder de noemer van het persoonsgebonden budget, zorg in natura en de wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het zorggeld ging niet naar de cliënten maar verdween voornamelijk in de zakken van criminelen.

De onderzoekers ontdekten dat deze malafide zorgorganisaties geregeld deel uitmaken van een netwerk van bedrijven, waaronder vastgoed, horeca, transport, goudhandel, met daarboven een holding. In die holding wordt bijvoorbeeld het vastgoed, zoals de zorglocaties, ondergebracht. Op die manier wordt een financieel doolhof opgetuigd, waardoor opsporingsinstanties moeilijk zicht hebben op de geldstromen.

Familiezaken

Ook is er vaak sprake is van een bloedband. De betrokken bestuurders zijn veelal familieleden. Als het dan toch misgaat en een zorgbedrijf krijgt geen nieuw contract of gaat failliet, staat er vaak een zoon of dochter of ander familielid op, die het bedrijf onder een andere naam voortzet.

De onderzoekers stellen vast dat door deze vorm van ondermijning geld, dat eigenlijk bedoeld is voor de zorg, weglekt in het criminele circuit. Niet alleen gaan hierdoor subsidies verloren, tegelijk moeten kwetsbare cliënten het stellen zonder de zorg waaraan ze juist behoefte hebben.