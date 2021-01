Vaccinatie verpleeghuispersoneel in heel Nederland begonnen

In Overijssel wordt gevaccineerd in Zwolle en in Enschede. In Zwolle wordt gevaccineerd in de IJsselhallen en in Twente op het terrein van Universiteit Twente.

Meer dan duizend prikken per dag worden vanaf vandaag gezet in de drie Gelderse vaccinatiecentra in Wijchen, Arnhem en Apeldoorn. Zorgmedewerker Danielle Volman kreeg vanmorgen de eerste inenting in Arnhem.