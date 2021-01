Lawinegevaar na zware sneeuwval in Zwitserland

In berggebieden in Zwitserland is na zware sneeuwval in de afgelopen dagen een lawinewaarschuwing afgegeven. Een instituut in Davos heeft de op een na hoogste alarmfase afgekondigd.

Met name in het oosten van Zwitserland is veel sneeuw gevallen. Op sommige plaatsen kwam er gisteren en vannacht 80 centimeter bij. Delen van het Goms-dal, aan de grens met Italië, zijn afgesloten van de buitenwereld. Vandaag wordt meer sneeuw verwacht.

Vrouw onder boom

In het zuidwesten van Duitsland, dicht bij de grens met Zwitserland, bezweek een boom onder het gewicht van de sneeuw. Hij kwam op een vrouw terecht die haar hond uitliet. Haar zoon vond de 72-jarige vrouw zwaargewond en onderkoeld. Ze overleed in het ziekenhuis.

Ook in andere delen van het Alpengebied leidt de sneeuw voor hinder. In Tirol, in het westen van Oostenrijk, zijn veel wegen afgesloten. In Vorarlberg zitten 7400 huishoudens zonder elektriciteit.