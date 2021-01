VN waarschuwt voor hongersnood in Jemen

De VN en hulporganisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen vrezen voor een hongersnood in Jemen nu de VS besloten heeft om de Houthi-rebellen op de terreurlijst te zetten. Vanaf 19 januari worden de opstandelingen door de Verenigde Staten als een terroristische organisatie bestempeld.

De hulporganisaties verwachten dat hulpgoederen niet meer op de bestemde plek komen, als ze door regio's moeten worden vervoerd die in handen zijn van Houthi's.

De Houthi's zijn een van de strijdende partijen in de burgeroorlog die Jemen sinds 2014 verscheurt. Ze hebben het noordelijk deel van Jemen in handen, met daarin de hoofdstad Sanaa. De rebellen vechten met de steun van Iran tegen de regeringstroepen van president Hadi en tegen de overgangsraad in het zuiden van het land.

Grootste humanitaire crisis

In Jemen voltrekt zich volgens de VN de grootste humanitaire crisis ter wereld, waarbij 80 procent van de bevolking is aangewezen op noodhulp. Door het Amerikaanse besluit kan het vervoer van hulpgoederen voor de burgerbevolking stagneren, denkt de VN. Ook bemoeilijkt de beslissing de vredesbesprekingen van de VN in Jemen.

Aangezien de Houthi-rebellen een groot deel van het land in handen hebben, moet er met hen onderhandeld worden over de doorvoer van hulpgoederen door die gebieden. Zodra de Houthi's op de terreurlijst staan, krijgen hulporganisaties te maken met financiële sancties en strafrechtelijke vervolging als ze zaken doen met de rebellen.

"Het is nu al heel moeilijk", zegt David Beasley van het VN-Wereldvoedselprogramma. Als de Houthi's op de terreurlijst komen "wordt dat catastrofaal. Het zal letterlijk de dood betekenen van honderdduizenden en waarschijnlijk zelfs miljoenen onschuldige burgers in Jemen."

Volgens Beasley moet het besluit opnieuw worden beoordeeld. "En eerlijk gezegd moet het worden teruggedraaid."