Onrust na stembusgang Uganda, aanhang Bobi Wine wil stemmen tellen controleren

Tientallen mensen zijn opgepakt in de Ugandese hoofdstad Kampala omdat ze het tellen van de stemmen bij stembureaus in de gaten wilden houden. Dat melden verschillende internationale persbureaus. Volgens de oppositie in Uganda gaat het om lokale waarnemers die zijn aangehouden.

In Uganda konden vandaag meer dan 17 miljoen mensen een nieuwe president kiezen. De strijd gaat vooral tussen de 76-jarige president Yoweri Museveni en de populaire reggaezanger/politicus Bobi Wine. De stemlokalen zijn al uren gesloten, maar honderden aanhangers van Wine weigeren te vertrekken; ze vrezen dat er gefraudeerd wordt.

"Ik weet dat Museveni zal frauderen om aan de macht te blijven. Maar deze keer blijven we om elke stap in het proces te bekijken", zei de 26-jarige straatverkoper Sam Ndaula tegen persbureau Reuters. Museveni is sinds 1986 in Uganda aan de macht. Hem wordt verweten de torenhoge werkeloosheid en corruptie niet aan te pakken.

Sinds gisteravond blokkeren de autoriteiten het internet in Uganda. Volgens correspondent Elles van Gelder zijn sociale media erg belangrijk geweest voor de campagne van Wine waarmee hij zijn aanhang mobiliseert: "Jongeren klagen over censuur. De regering zegt dat dat noodzakelijk is voor de veiligheid. Ze zijn bang dat het via het internet tot gewelddadige protesten komt."

Avondklok

Eerder deze week waarschuwde Museveni dat de veiligheidstroepen hard zullen optreden "als de vrede verstoord wordt". Politie en leger patrouilleren door de straten. Er geldt al weken een avondklok in Uganda vanwege de coronacrisis.

De uitslag wordt zaterdag verwacht. Volgens correspondent Van Gelder een spannend moment: "Een grote groep jongeren zal teleurgesteld zijn, met kans op geweld." Ze verwacht dat er veel leger en politie op de been zal zijn.