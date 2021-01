Berlusconi met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis

De Italiaanse politicus en oud-premier Silvio Berlusconi (84) is met hartproblemen opgenomen in een ziekenhuis in Monaco. Dat heeft zijn lijfarts bekendgemaakt. Vanwege hartritmestoornissen raadde hij de leider van oppositiepartij Forza Italia aan om onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan om daar tests te laten doen.

"Ik ben in goede gezondheid", liet Berlusconi later weten in een verklaring. Hij zegt in contact te staan met zijn medewerkers over de politieke crisis waarin Italië op dit moment verkeert.

Coronavirus

Berlusconi kreeg in 2016 een nieuwe hartklep en enkele jaren geleden werd bij hem ook een pacemaker geïmplanteerd. Vorig jaar september lag Berlusconi in het ziekenhuis met covid-19. Hij beschreef zijn gevecht met het coronavirus als "verraderlijk" en noemde het de "gevaarlijkste uitdaging" van zijn leven.

Naar verwachting wordt hij over een paar dagen ontslagen uit het ziekenhuis. Berlusconi heeft een huis in de buurt van de Zuid-Franse stad Nice, waar hij tijdelijk woont.