Frustratie in Brussel na dode bij arrestatie: 'Ze zijn het zat'

Arrestatie

Over die arrestatie van Barrie gaan allerlei verhalen rond. Het verhaal van omstanders en de advocaat van de familie, is dat hij de politie aan het filmen was. Volgens omstanders was dat voor de politie genoeg aanleiding voor zijn arrestatie. De politie claimt zelf dat hij op de vlucht was voor een politiecontrole en onder invloed was van drugs, maar dat blijkt niet uit toxicologisch onderzoek.

Yassine Boubout, expert in politiegeweld doet namens het 'European Network Against Racism' onderzoek naar het probleem. Hij weet heel goed waar het sentiment in Brussel vandaan komt. "Als je iemand vandaag een klap verkoopt, sta je morgen voor de rechter. Maar we zien dat bij dit soort geweldsdelicten door agenten, het parket (OM) niet voor vervolging kiest. En dat is waar die frustratie en vraag naar rechtvaardigheid bij de jongeren uit de Brusselse wijken vandaan komt".