RIVM: 6575 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Er werden 226 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen, 8 nieuwe opnames meer dan gisteren. Op de intensive care werden 48 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 2 nieuwe opnames meer dan gisteren.

89 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 89 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 122. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 99 doden per dag, tegen 94 doden per dag een week eerder. Dat cijfer schommelt al enige tijd rond de 100 doden per dag.