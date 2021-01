Coronacrisis dempt de vraag naar koophuizen niet, prijzen blijven stijgen

Zelfs na driekwart jaar coronacrisis blijft de huizenmarkt oververhit. De verkoopprijs van een gemiddeld huis klom eind 2020 naar 365.000 euro. Dat is 11,6 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM, die spreekt van een ongekend harde stijging.

De prijzen zijn het hardst gestegen in Hardenberg en Zutphen. Daar werden huizen ruim een vijfde duurder. Het past volgens de makelaars bij een trend dat meer en meer mensen vanuit de Randstad naar het oosten trekken. De Randstedelingen kochten in de oostelijke provincies vaak veel grotere huizen dan ze achterlieten. "Dit kan duiden op het toegenomen belang van woonoppervlakte in thuiswerk- en coronatijd", zegt de NVM.

In Amsterdam stegen de prijzen het minst hard. Volgens de NVM is de sterkste stijging er daar wel uit. Bovendien kwamen er door de coronacrisis minder expats naar Amsterdam waardoor er minder vraag was. Toch betaalden kopers ook daar nog altijd 3,4 procent meer voor huis dan een jaar eerder.

'Woningmarkt schreeuwt om actie'

De stijgingen zijn het gevolg van flinke schaarste op de huizenmarkt. Kopers hebben gemiddeld maar keus uit twee huizen. "Nooit eerder kende Nederland een krappere bestaande koopwoningmarkt", zegt de NVM. Midden november stonden er zo'n 25.500 woningen te koop door heel Nederland, bijna een derde minder dan een jaar eerder.

De hoge prijzen lijken kopers voorlopig nog niet af te schrikken. In coronajaar 2020 werden er door NVM-makelaars zo'n 5000 huizen meer verkocht dan in 2019. De NVM-makelaars hebben zo'n 65 procent van de markt in handen hebben.

Toch ziet NVM ook dat mensen buiten de boot vallen. "Bijna alle politieke partijen hebben nu gelukkig veel aandacht voor dit maatschappelijke vraagstuk en het probleem erkend in hun verkiezingsprogramma's", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. "Goede voornemens zijn het begin, maar de woningmarkt schreeuwt om actie. We hebben écht een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken."