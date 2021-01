Jonge 'gettopresident' Bobi Wine neemt het op tegen oude leider Museveni in Uganda

En de afgelopen dagen is het voor Ugandezen steeds moeilijker geworden om online te gaan. Eerst werden bepaalde websites geblokkeerd. Velen schakelden over op het gebruik van een VPN-verbinding om dat te omzeilen, ook Shira. "Maar nu is mijn databundel ook opeens geblokkeerd", zegt ze aan de telefoon. "Het is duidelijk dat ze ons de pas af willen snijden."

Journalist Serwanjja kijkt met spanning naar deze verkiezingsdag. "Wat we onder meer in de gaten gaan houden is hoe ze omgaan met coronaregels. De autoriteiten hebben veel van Wines campagnebijeenkomsten opgebroken in naam van coronahandhaving. Gaan ze nu ook streng zijn? Of geven ze bloot waar het eigenlijk om te doen was?"

"Verder gaan we goed kijken wat er vandaag gebeurt bij de stembureaus", zegt Serwanjja. "De autoriteiten hebben gezegd dat de kiezers direct na hun stem naar huis moeten. Maar Wine roept zijn aanhangers juist op om te blijven en te kijken of alles eerlijk verloopt."

Uitslag pas zaterdag

Want de vrees dat er verkiezingsfraude zal zijn ten gunste van Museveni is groot. De kiescommissie zit in de zak van de bejaarde leider, evenals het leger, politie en rechters.

"We houden ons hart vast voor zaterdag als de uitslag wordt verwacht", zegt Shira. "Ik heb alvast mijn koelkast extra gevuld, voor het geval het gewelddadig wordt en we de deur niet uitkunnen. Het broeit hier."

Shira durfde alleen met haar voornaam genoemd te worden omdat ze bang was zich open uit te spreken over politiek. Volledige naam bij de NOS bekend.