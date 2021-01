'HEMA verliest 10 miljoen per week en blaast alle bestellingen bij leveranciers af'

HEMA schrapt met onmiddellijke ingang alle bestellingen die het tot half april had gedaan bij zijn leveranciers en bestelt voorlopig geen nieuwe producten. Dat meldt Trouw op basis van een brief van de directie.

Er is geen ruimte om nieuwe voorraden op te slaan en de capaciteit om facturen te verwerken is door het thuiswerken drastisch afgenomen, staat in de brief.

De betalingstermijn voor alles wat al geleverd is, wordt met dertig dagen verlengd. Het gaat om een "eenzijdige aanpassing" van de afspraken. Die is volgens het bedrijf nodig om na de coronacrisis een "stabiele en solide relatie" met de leveranciers te waarborgen.

Hoe dan?

HEMA verliest door de lockdown tien miljoen euro per week, zegt een woordvoerder in de krant. De winkelketen zal niet snel omvallen, verwacht zij. "Maar we denken wel na over de vraag: hoe dan? De voorraden voor december, gewoonlijk onze drukste maand, liggen er grotendeels nog. En nieuwe voorraden laten leveren die de klant nooit zullen bereiken, is géén goed ondernemerschap."

De keten zit al jaren in zwaar weer. Vorige maand werd bekend dat ABN Amro, ING en Rabobank gezamenlijk de schulden van de huidige schuldeisers overnemen en dat HEMA wordt overgenomen door de eigenaren van Jumbo en door het Nederlandse investeringsfonds Parcom.