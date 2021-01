Politie met zwaailichten op de Dam voor ongeneeslijk zieke Melissa

"Iedere dag heeft zij veel pijn en deelt ze haar gevecht via @mijnkwaadbloed", schrijft de politie op Instagram. "Zij deelt hier haar lichtpuntjes, maar die zijn er de laatste tijd weinig. Een ding wil ze niet en dat is vergeten worden als ze er niet meer is."

"Lieve Melissa, de wereld zal jou niet vergeten", besluit de politie het bericht. Een politiewoordvoerder spreekt van een indrukwekkend eerbetoon. "Ook de collega's zelf waren erg onder de indruk."