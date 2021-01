'Securitas-medewerkers hielpen drugsbende bij cocaïnesmokkel via haven R'dam'

De politie en het Openbaar Ministerie zijn dankzij het gekraakte communicatienetwerk Encrochat een groot lek in de Rotterdamse haven op het spoor, schrijft het AD. Medewerkers van het beveiligingsbedrijf Securitas zouden een drugsbende hebben geholpen om duizenden kilo's cocaïne Nederland binnen te smokkelen.

De krant sprak met medewerkers, advocaten en bronnen rond het politieonderzoek. Die vertelden dat leidinggevenden van het bedrijf met opzet corrupte beveiligers aannamen, om de cocaïnesmokkel mogelijk te maken.

De hoofdverdachte, Aril A., zou naar het buitenland zijn gevlucht. Twee medewerkers, Azam S. en zijn Yasim K., zitten in voorarrest. Ze zouden in chats met leden van de drugsbende over smokkelcontainers hebben gecommuniceerd en bendeleden op bewaakte haventerreinen hebben binnengelaten.

Scheef

Opvallend is dat bonafide medewerkers van het Zweedse beveiligingsbedrijf van de praktijken op de hoogte waren. Om veiligheidsredenen hadden ze via het klokkenluidersplatform Publeak anoniem contact met de krant. Waarom de medewerkers niet naar de politie stapten, is onduidelijk.

"Iedereen weet dat ze scheef zijn", zeiden ze over een manager en een planner van Securitas in de haven. "Zij bepalen wie waar werkt en hebben overal mannetjes voor. Die kunnen van alles. Toegangspasjes uitlenen, slagbomen openen, kijken naar camera's en wegkijken bij camera's. We krijgen vaak geld geboden voor toegang. Er worden duizenden euro's geboden per keer."

Verschrikkelijk

Securitas zegt in de krant de verdenking tegen de medewerkers "verschrikkelijk" te vinden. "Het druist volledig in tegen de waarden en ethiek van ons bedrijf."

Elke medewerker wordt gescreend volgens een procedure die het ministerie van Justitie en Veiligheid voorschrijft. Toch valt volgens het bedrijf niet te voorkomen dat zich "individuele excessen" voordoen.

48.000 kilo

Op Schiphol en in de Nederlandse zeehavens namen Nederlandse douaniers afgelopen jaar ruim 48.000 kilo cocaïne in beslag. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Volgens de douane komt deze toename mede doordat er vaker en slimmer wordt gecontroleerd. De douaniers zetten onder meer geurdetectiecontainers en slimme algoritmes in.