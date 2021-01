Lockdowns bezorgen moederbedrijf Thuisbezorgd nog snellere groei

Van Groot-Brittannië tot Canada en Australië. Overal ter wereld bestellen mensen meer eten vanuit huis en dat zorgt voor enorme groeicijfers bij Just Eat Takeaway, het Nederlands-Britse moederbedrijf van Thuisbezorgd.

In het vierde kwartaal steeg het aantal bestellingen wereldwijd met 57 procent. Het bedrijf is in 23 landen actief. In Groot-Brittannië, de belangrijkste markt van het bedrijf, was de groei 58 procent. In Canada groeide het aantal bestellingen met 94 procent, in Australië met 166 procent. In Nederland, de markt waar het voor het bedrijf allemaal begon, kwam de groei uit op 39 procent.

Just Eat Takeaway is de afgelopen jaren gewend om hard te groeien, maar dit jaar versnelde de groei. Door lockdowns en andere coronamaatregelen kiezen mensen er vaker voor om eten van restaurants te laten bezorgen. Al drie kwartelen op rij neemt de groei van het aantal bestellingen toe.

Vooral investeren

Over het hele jaar werden er 588 miljoen maaltijdbestellingen via het bedrijf gedaan, een stijging van 39 procent ten opzichte van 2019.

Hoeveel geld er afgelopen jaar onderaan de streep is overgebleven wordt later bekendgemaakt. Over het eerste half jaar werd er 57 miljoen euro verlies geleden. Het bedrijf wil vooral investeren om z'n marktpositie te versterken en richt zich nu minder op het verbeteren van de financiële resultaten.

Just Eat Takeaway kondigde vorig jaar aan voor 7,3 miljard dollar het Amerikaanse Grubhub te kopen. Daarmee wordt het bedrijf een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld. Het afgelopen jaar steeg de beurswaarde met 18 procent. Het concern is nu 15 miljard waard.