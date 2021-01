Ook YouTube weert Trump voorlopig

Onder meer Twitter, Facebook en Instagram besloten al om Donald Trump al dan niet tijdelijk te weren, nu heeft ook YouTube hem voorlopig geblokkeerd.

Alphabet Inc., het moederbedrijf van YouTube, zegt dat de Amerikaanse president zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de regels door geweld aan te moedigen. Op YouTube zullen de komende zeven dagen geen video's of livestreams van Trump te zien zijn. Die periode kan worden verlengd, staat in een verklaring.

Vooral de blokkade op Twitter ontneemt Trump een platform waarop hij effectief miljoenen aanhangers wist te bereiken. Sinds de blokkade is er nieuwe discussie ontstaan over de rol van socialemediabedrijven. Er is steun, maar ook kritiek omdat bedrijven op deze manier zouden kunnen bepalen wie wel of niet toegang krijgt tot het publieke debat.

Trump ligt onder vuur sinds de gewelddadige bestorming van het Capitool vanwege onder meer de speech die hij kort daarvoor hield. De Democraten in het Congres stellen dat Trump zijn aanhangers heeft opgehitst en ook steeds meer Republikeinen keren zich af van Trump.

De Democraten werken aan een tweede impeachment tegen Trump, maar of die dit keer slaagt is zeer de vraag. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben, zal zich erachter scharen. In de Senaat moeten, als alle Democraten voor afzetting stemmen, zeventien Republikeinen meestemmen voor een tweederdemeerderheid. Die is vereist om Trump af te zetten.