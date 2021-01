Veel boeren hebben nog steeds geen opvolger: 'Ik ga ze niet dwingen'

Nederlandse boeren en tuinders van 55 jaar en ouder hebben nog steeds moeite om een opvolger te vinden. In 2020 had meer dan de helft geen opvolger voor hun bedrijf klaarstaan, ongeveer evenveel als vier jaar geleden. Volgens het CBS ging het vorig jaar om meer dan 16.000 landbouw- en tuinbedrijven.

Afgelopen jaar waren er ruim 52.000 boerenbedrijven in Nederland. Meer dan de helft van de eigenaren (27.000) was 55-plusser. Ongeveer 11.000 van hen heeft wel iemand die het bedrijf kan overnemen als zij met pensioen gaan.

Voor de overname van melkvee- en geitenbedrijven is de meeste animo, net als in 2016. Ruim twee derde van de melkveebedrijven had een opvolger. Bij geitenbedrijven was dat 54 procent. De interesse om een bedrijf met schapen over te nemen was het minst: 19 procent.

Zuidelijke provincies

Kleine bedrijven hadden de meeste problemen met het vinden van een opvolger. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er een opvolger was.

In Limburg waren er de minste opvolgers. Over het algemeen hebben de bedrijven in de zuidelijke provincies minder vaak een opvolger dan die in het noorden. In Friesland wordt het vaakst een opvolger gevonden.