Kritiek op de lockdown: 'Niet streng genoeg' tot 'verlenging is buitenproportioneel'

Robin Fransman is econoom en onderdeel van het collectief HerstelNL, dat pleit voor risico-gestuurde maatregelen. Deze groep van artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers maakt zich zorgen over de langetermijngevolgen die de lockdown heeft op de maatschappij.

"De onderwijsachterstanden, werkloosheid en faillissementen die nu ontstaan, leiden tot meer chronische ziekten en een lagere leeftijdsverwachting. Die relatie is in verschillende studies al aangetoond", legt Fransman uit.

Hij vindt de reactie van het kabinet op de pandemie te emotioneel en vooral gericht op de korte termijn. "Ik denk dat bijna iedereen in Nederland dit wel ziet, maar dat we niet meer weten hoe we eruit kunnen komen. Mensen zijn verschrikkelijk bang gemaakt en voor de politiek is het moeilijk om afscheid te nemen van lockdowns. Want welk signaal wordt dan gegeven? Dat de vorige lockdowns geen zin hadden."

Fransman: "We sluiten nu iedereen op, terwijl we weten dat niet iedereen even vatbaar is voor het virus. We moeten naar een vorm waarin we kwetsbare mensen meer beschermen en faciliteren dan nu, en tegelijkertijd gezonde mensen zelf laten kiezen hoeveel risico ze willen nemen."

Hij licht toe dat het niet de bedoeling is dat kwetsbare mensen worden opgesloten en gezonde mensen alles kunnen doen wat ze willen. Om dat te voorkomen zou er bijvoorbeeld gewerkt moeten worden met 'veilige tijden' in de horeca, musea en winkels, die gereserveerd kunnen worden door kwetsbare mensen. Fransman gelooft dat mensen zelf in staat zijn om te oordelen tot welke groep ze horen.