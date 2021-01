Shell schrapt 900 banen in Nederland

Shell schrapt zo'n 900 banen in Nederland als gevolg van de reorganisatie waarbij wereldwijd zo'n 7000 tot 9.000 banen zullen verdwijnen. De combinatie van de oliecrisis en de coronacrisis leidde het afgelopen jaar tot een halvering van de beurskoers en dwong de multinational om meer dan 20 miljard dollar af te boeken op de olie- en gasreserves.

Niet iedereen bij het bedrijf zal onmiddellijk weten waar hij of zij aan toe is. Shell gaat snijden in het aantal functies en mensen kunnen solliciteren naar de overgebleven posities in het bedrijf. Volgens bestuursvoorzitter Ben van Beurden zitten er te veel bestuurslagen tussen hem en de technici op de werkvloer.

De bezuinigingsoperatie moet de kosten van het bedrijf met zo'n 2,5 miljard dollar per jaar verminderen. Het aantal raffinaderijen van Shell wordt wereldwijd teruggebracht van veertien naar zes. De raffinaderij in Pernis blijft, net als de chemietak in Moerdijk. In Nederland lijkt het bij de ontslagen daarom vooral om functies op de kantoren in Den Haag, Rijswijk en Amsterdam te gaan.

Shell zegt dat het aantal banen in Nederland met 10 procent zal afnemen. "Er is een goed sociaal plan beschikbaar en Shell begeleidt getroffen medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk. Omdat de precieze getallen nog niet bekend zijn, kunnen we op dit moment niet meer zeggen", zegt een woordvoerder van Shell over de ontslagen. Wel kan de woordvoerder zeggen dat het niet gaat om mensen bij pompstations van Shell.