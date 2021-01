Anderhalvemetermaatregel terug op middelbare scholen

Leerlingen op middelbare scholen moeten weer anderhalve meter afstand houden van elkaar. Dat gaat het kabinet vanavond bekendmaken, zeggen bronnen tegen de NOS. Nu is het zo dat scholieren wel anderhalve meter tot docenten moeten houden, maar niet tot elkaar.

Overigens blijft de de lockdown voor het middelbaar onderwijs naar verwachting zeker gelden tot 9 februari. De anderhalvemetermaatregel geldt daarom alleen voor de examenklassen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Zij gaan op dit moment gewoon naar school.

De anderhalvemetermaatregel in het voortgezet onderwijs werd in de zomer losgelaten op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Maar vorige week zei OMT-lid en kinderarts Karóly Illy tegen Nieuwsuur dat het idee dat deze scholieren een beperkte rol spelen in de overdracht van corona "een vergissing" is. Sindsdien is het OMT-advies ook aangescherpt.

Over drie weken wordt besloten of de maatregel langer blijft gelden. Dat hangt onder meer af van het onderzoek naar de Britse variant van het virus.

Om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over het vervolg van de coronamaatregelen na deze week.